Сентябрь еще порадует теплом: когда прогнозируются солнечные +26

В последние дни под влиянием атмосферных фронтов в Украине преобладала переменчивая погода. В то же время о наступлении пронизывающего осеннего холода пока не идет речи.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда ждать "бабье лето"?

По словам синоптика, под влиянием системы атмосферных фронтов циклона в последние дни среднесуточная температура в Украине соответствовала сентябрьским показателям. Однако циклонический вихрь покинет территорию нашей страны и принесет теплую и солнечную погоду.

Во вторник, 15 сентября, откроется путь для притока северного воздуха. В частности, в центральных регионах прогнозируется постепенное уменьшение облачности, а значит, больше солнечных прояснений. Существенных осадков не ожидается. Местами температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Предварительные синоптические расчеты показывают, что 16 – 20 сентября в атмосфере будет преобладать антициклон с юго-запада. "Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето", – отметил Постригань.

В этот период столбики термометров будут показывать +9…+14 градусов ночью и относительно комфортные +21…+26 градусов днем.

Напомним, до конца второй декады сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Ее обусловит приток воздуха с юга и юго-запада.