Началась ли метеорологическая весна в Украине, и когда придет больше тепла
- В Украине метеорологическая весна уже наступила в некоторых регионах, но в ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается.
- На следующей неделе прогнозируется повышение температуры до 8 – 13 градусов днем, существенные осадки до 20 марта маловероятны.
В Украину кое-где уже пришла метеорологическая весна, в частности, в Черкасской области. В первые дни марта тепло остается "сдержанным" и без существенных осадков из-за блокирующего атмосферного процесса.
Вскоре может стать несколько теплее. Об сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.
Когда и как изменится погода?
Синоптик объяснил, что пока где-то царят морозы, над Украиной находится европейский погожий антициклон. В то же время страна пока остается на его восточной периферии, где преобладают ветры с северной составляющей.
"Это обусловливает морозные ночи и солнечные по-весеннему теплые дни, что обеспечивает медленный процесс снеготаяния и постепенное развитие и прохождение весеннего половодья на реках", – отметил Виталий Постригань в публикации.
По его словам, существенных изменений в течение ближайших трех суток ждать не стоит. Но в пятницу, 6 марта, из-за влияния восточного процесса возможно временное увеличение облачности, местами могут выпасть незначительный снег.
Новая рабочая неделя обещает больше тепла – до 2 – 7 градусов ночью и аж 8 – 13 градусов днем. Под натиском циклона с южной Атлантики европейский антициклон отступит на восток и Черкасская область окажется в его западной теплой части,
– написал он.
Специалист добавил, что как минимум до 20 марта рассчитывать на существенные осадки также не стоит. В то же время пояснил, что март может быть очень контрастным, поскольку обычно в годы с затяжной зимой он был прохладным.
"В отдельные годы наблюдалось быстрое нарастание тепла и этот месяц бывает похож на апрель. В разные годы средняя температура первого месяца весны колебалась от +7 в 2025 г. до -8 мороза в 1987 г.", – добавил синоптик.
Какой будет погода вскоре?
Ранее Иван Семилит сообщал, что в ближайшие дни погода на территории Украины, особенно в западных и южных областях будет теплой, кое-где температурные показатели уже будут намекать на весну.
В целом температура воздуха в Украине на этой неделе будет теплее по сравнению с прошлыми неделями, когда были дневные морозы. Но пока нет признаков, свидетельствующих о резком потеплении в ближайшее время.
В то же время сильных морозов, по крайней мере в первой декаде марта, не ожидается. Такая возможность существует, однако последние тенденции пока свидетельствуют об обратном, температура воздуха в основном будет комфортной.