Весенней жаре быть: где и когда пригреет до +19 градусов

Ночные морозы наконец-то отступили. Температура воздуха начала подниматься вверх. Уже на этой неделе ночью прогнозируется до +10 градусов. Днем даже +19.

Где же ждать такой весенней жары на этой неделе, узнайте дальше.

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В Украине потеплеет до +19 градусов

Уже к концу этой недели в Украине потеплеет. Так, ночью четверга температура воздуха в большинстве областей составит +8 градусов. Тем временем в Первомайске и Луганской области – даже +10.

Днем 13 апреля пригреет до +16. Впрочем, на Западе будет немного прохладнее. В частности, 12 – 14 градусов тепла.

Настоящая весенняя жара, вероятно, посетит Украину уже в пятницу, 14 апреля. Кое-где температура достигнет +19. Теплее всего будет в Одесской и Закарпатской области, а еще в Первомайске Николаевской.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра