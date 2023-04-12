Де ж чекати такої весняної спеки цього тижня, дізнайтеся далі.

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В Україні потепліє до +19 градусів

Уже наприкінці цього тижня в Україні потепліє. Так, вночі четверга температура повітря у більшості областей сягатиме +8 градусів. Тим часом у Первомайську та на Луганщині – навіть +10.

Вдень 13 квітня пригріє до +16. Втім, на Заході буде трохи прохолодніше. Зокрема, 12 – 14 градусів тепла.

Справжня весняна спека, ймовірно, навідається до України вже у п'ятницю, 14 квітня. Подекуди температура сягне +19. Найтепліше буде в Одеській та Закарпатській області, а ще у Первомайську Миколаївської.

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