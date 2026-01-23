Будет "скачок" температуры: синоптик сказала, когда в Украине станет теплее

В ближайшее время синоптики прогнозируют изменение погоды в Украине. Ожидается потепление в большинстве областей, однако ситуация может отличаться в зависимости от дня и территории.

Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.

К теме Январь стал самым холодным за по меньшей мере последнее десятилетие: какие прогнозы в дальнейшем

Ожидается ли потепление в ближайшее время?

По словам Натальи Птухи в ближайшее время температура воздуха будет расти. Так в течение выходных и в начале недели в Украине будет разная погода, ведь атмосферное давление будет колебаться, а теплый воздух будет поступать из Черного моря.

Ветер будет дуть сначала с востока, а затем – с юго-востока. Многие области накроет влажный умеренно теплый воздух.

Однако больше всего его влияние будет ощущаться уже 26 января, в понедельник,

– отметила синоптик.

Как изменится погода?