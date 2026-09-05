Об этом синоптик Оксана Скляр рассказала в интервью 24 Каналу.

Вернется ли жара в сентябре?

Первая декада сентября в Украине традиционно может быть довольно теплой, однако в этом году сильного потепления до уровня августовских температур пока не ожидается. По предварительным прогнозам, температура будет оставаться комфортной и теплой, без экстремальной жары до +35 градусов.

В частности, в период с 8 по 11 сентября ночью температура воздуха составит около +10…+16 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до +23…+29 градусов. Самые высокие температуры, по предварительным данным, возможны в отдельных регионах, в частности в Закарпатье.

Говорить о возвращении масштабной жары, которая наблюдалась в Украине в августе, пока нет оснований. Украинцев ждет преимущественно теплая и комфортная погода, но без аномально высоких температур.

Напомним, первые дни сентября не означают начала метеорологической осени в Украине. Несмотря на локальные дожди и некоторое понижение температуры, погоду пока еще можно считать летней. В ближайшие дни Украину будут пересекать атмосферные фронты, которые принесут в некоторые регионы кратковременные дожди и грозы. По словам синоптика Ивана Семилита, нынешние погодные изменения пока не свидетельствуют о окончательном переходе к осеннему сезону. О наступлении метеорологической осени можно будет говорить только после анализа температурных показателей ближайшего периода.