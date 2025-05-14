Халатность россиян привела к масштабному взрыву складов – разведка Британии

Россия потеряла более 100 тысяч тонн боеприпасов из-за собственной халатности. Мощный взрыв на складе вблизи Киржача уничтожил один из ключевых арсеналов РФ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ разведчиков Британии от 14 мая. Россия понесла одну из самых больших потерь боеприпасов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Россия потеряла ключевой склад боеприпасов

Речь идет о взрывах 22 апреля на арсенале вблизи города Киржач во Владимирской области России, где располагалось 51-е управление ракетно-артиллерийского вооружения.

По данным Центра противодействия дезинформации, склад содержал около 105 тысяч тонн боеприпасов – от баллистических и авиационных ракет до артснарядов и стрелкового оружия, предназначенных для фронта в Украине.

Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что взрыв уничтожил более квадратного километра территории склада.

Взрыв на арсенале России / Фото: Х

Это серьезно ударило по логистике российских войск и создало дополнительную опасность для гражданского населения из-за вероятного разбрасывания нестабильных боеприпасов за пределы объекта.

Официальная версия российского Минобороны – "пожар", однако в Британии считают, что настоящая причина – грубое нарушение правил хранения и системная халатность.

