В ВСУ показали "фокус" по исчезновению КамАЗа с боекомплектом в пригороде Лисичанска
Источник:ОТУ "Луганск"
Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на нашей земле. так КамАЗ оккупантов был эффектно ликвидирован под Лисичанском Луганской области.
Кадры ликвидации показали в ОТГ "Луганск". Удар был нанесен с помощью Himars.
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Все мы любим магию. Фокус с исчезновением КамАЗа с БК, который пришел в гости к "Пиону", демонстрирует mr. Himars,
– написали в сообщении.
Также военные добавили, что это произошло в пригороде Лисичанска.
"Этот магический момент для семейного просмотра любезно сняли", – добавили они.
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Напомним, что британская разведка зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российской армии в Украине в сентябре 2024 года.