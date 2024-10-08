В ВСУ показали "фокус" по исчезновению КамАЗа с боекомплектом в пригороде Лисичанска

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на нашей земле. так КамАЗ оккупантов был эффектно ликвидирован под Лисичанском Луганской области.

Кадры ликвидации показали в ОТГ "Луганск". Удар был нанесен с помощью Himars.

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Украинские бойцы уничтожили боевую машину россиян

Все мы любим магию. Фокус с исчезновением КамАЗа с БК, который пришел в гости к "Пиону", демонстрирует mr. Himars,

– написали в сообщении.

Также военные добавили, что это произошло в пригороде Лисичанска.

"Этот магический момент для семейного просмотра любезно сняли", – добавили они.

ВСУ уничтожили российский КамАЗ с боекомплектом в пригороде Лисичанска: смотреть видео

Напомним, что британская разведка зафиксировала новый рекорд среднесуточных потерь российской армии в Украине в сентябре 2024 года.