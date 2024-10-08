Кадри ліквідації показали в ОТУ "Луганськ". Удар було завдано за допомогою Himars.

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Українські бійці знищили бойову машину росіян

Всі ми любимо магію. Фокус зі зникнення КамАЗу з БК, який завітав в гості до "Піона", демонструє mr. Himars,

– написали у повідомленні.

Також військові додали, що це сталося у передмісті Лисичанську.

"Цей магічний момент для сімейного перегляду любʼязно зафільмували", – додали вони.

ЗСУ знищили російський КамАЗ з боєкомплектом в передмісті Лисичанська: дивитися відео

Нагадаємо, що британська розвідка зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російської армії в Україні у вересні 2024 року.