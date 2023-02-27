Потери авиации 24 февраля были почти нулевые, – Буданов о малоизвестных шагах в начале войны

Украина готовилась к возможному полномасштабному вторжению России. Именно благодаря этому Россия не смогла реализовать свой замысел, а потери авиации 24 февраля были минимальны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в новом интервью.

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Уже 23 числа наша авиация была рассредоточена. То есть, когда полетели 24 числа ракеты, потери в нашей боевой авиации были почти минимальны, почти нулевые,

– заявил Кирилл Буданов.

Он отметил, что это малоизвестные шаги, но "их было очень много сделано в последний момент".

По словам главного разведчика, Украине удалось выстоять благодаря героизму украинцев.

"Благодаря нашему народу, их героизму. Что тут еще добавить. Все видели… Россия там орет, что это "великая отечественная", на самом деле для них еще нет. А вот для нас это действительно великая отечественная война. Все, от подростков до глубоких стариков в то время все встали на защиту", – подчеркнул Буданов.

Украина приняла меры, чтобы помешать врагу