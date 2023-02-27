Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в новому інтерв'ю.

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Вже 23 числа наша авіація була розосереджена. Тобто, коли полетіли 24 числа ракети, втрати в нашій бойовій авіації були майже мінімальні, майже нульові,

– заявив Кирило Буданов.

Він зазначив, що це маловідомі кроки, але "їх було дуже багато зроблено в останній момент".

За словами головного розвідника, Україні вдалось вистояти завдяки героїзму українців.

"Завдяки нашому народу, їх героїзму. Що ж тут ще додати. Всі бачили… Росія там волає, що це “великая отечественная”, насправді для них ще ні. А от для нас це насправді велика вітчизняна війна. Всі, від підлітків до глибоких старців, в той час, всі стали на захист", – наголосив Буданов.

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