Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в новому інтерв'ю.
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Вже 23 числа наша авіація була розосереджена. Тобто, коли полетіли 24 числа ракети, втрати в нашій бойовій авіації були майже мінімальні, майже нульові,
– заявив Кирило Буданов.
Він зазначив, що це маловідомі кроки, але "їх було дуже багато зроблено в останній момент".
За словами головного розвідника, Україні вдалось вистояти завдяки героїзму українців.
"Завдяки нашому народу, їх героїзму. Що ж тут ще додати. Всі бачили… Росія там волає, що це “великая отечественная”, насправді для них ще ні. А от для нас це насправді велика вітчизняна війна. Всі, від підлітків до глибоких старців, в той час, всі стали на захист", – наголосив Буданов.
Україна вжила заходів, щоб завадити ворогу
- Завдяки підготовці та плануванню вдалось уникнути захоплення столиці України у перші години від початку великої війни. В окупантів було декілька планів щодо взяття міста, та один з них, ймовірно, стосувався окупації серця нашої держави з Півночі.
- Власне, за словами начальника Головного управління Кирила Буданова, якби справді російські військові висадились з гелікоптерів у передмісті столиці, то місто через деякий час було б уже під їхнім контролем.
- Раніше у розвідці також розповіли, що російські плани швидкої перемоги ґрунтувалися на тому, що ворожа авіація встановить контроль над українським небом й українська армія впаде. Та замість того окупанти в хаосі збивали свої літаки та гелікоптери.