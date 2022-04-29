Потери большие, но не разгромлено ни одно наше соединение или даже подразделение, – Арестович

Украинская армия тоже понесла большие потери. Однако они гораздо меньше, чем у россиян.

Это классическая оборонительная операция ВСУ и классическое наступление России, заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Кстати Пошла эскалация по самому худшему варианту, – Арестович об ударе по Киеву во время визита Гутерреша

Он отметил, что не разгромлено ни одно наше соединение, ни одно подразделение.

Наше командование знает, что делать,

– подчеркнул Арестович.

А российская армия заканчивается быстрее, чем успевает продвигаться. Потери у них колоссальные.

Какие потери врага

По состоянию на 28 апреля потери врага достигли 22 800 человек. Кроме того, россияне потеряли тысячи единиц своей техники. Более того, это приблизительные цифры, на самом деле они могут быть больше.

Кроме того, российские офицеры расстреливают своих солдат, чтобы вынудить их наступать на Украину. Это свидетельствует о низком моральном духе противника.

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