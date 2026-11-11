Потери должны быть в промышленных масштабах: военный указал на уязвимые места России
11 ноября Украина отмечает годовщину освобождения Херсона, что доказало способность ВСУ побеждать врага. В то же время удары по нефтяным терминалам России должны достичь промышленных масштабов, чтобы заставить Кремль пойти на уступки.
Майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала проанализировал нынешние тяжелые потери врага и историческое значение деоккупации Юга.
Как освобождение Херсона развеяло сомнения мира
По его словам, успешные наступательные действия украинской армии осенью 2022 года вдохновили весь мир, а дальнейшее давление на оккупантов должно быть системным и сокрушительным.
Военный подчеркнул, что деоккупация Херсона вместе с Харьковской операцией стали феноменальными событиями, которые развеяли сомнения международного сообщества относительно способности Украины побеждать агрессора на поле боя.
Это был прекрасный момент подъема и единства. Те дни показали, что мы можем освобождать свои земли даже тогда, когда мир в это не верил. Наша цель сегодня – вспоминать эти дни, благодарить и чтить каждого, кто отдал жизнь за независимость,
– отметил майор ВСУ.
Андрей Ткачук о значении освобождения Херсона и новых потерях россиян: видео
Болевые точки агрессора и удары по инфраструктуре
Говоря о текущей ситуации на фронте и в тылу врага, эксперт обратил внимание на реакцию российских пропагандистских каналов, которые признают серьезные потери.
В частности, паблик "Fighterbomber" опубликовал сообщение об уничтожении двух российских вертолетов Ка-52 вместе с экипажами во время очередной атаки беспилотников.
Отдельно в эфире затронули ситуацию вокруг морского порта Усть-Луга на Балтийском море. Этот терминал считается одним из новейших и мощнейших пунктов экспорта российских нефтепродуктов, поэтому любые перебои в его работе бьют по бюджету захватчиков.
Усть-Луга – это крайне важная точка для россиян. У них есть две ключевые артерии поставок нефти: Черноморская акватория и Балтика. Удары по таким объектам – это наш привет россиянам на их отказ идти на компромиссы. Потери врага должны быть в промышленных масштабах,
– подытожил Андрей Ткачук.
Давление на экономику оккупантов
Ранее военный подчеркивал, что заставить Кремль пойти на уступки могут горящие нефтеперерабатывающие заводы и ощутимая потеря нефтедолларов.
Ведь именно энергетический сектор остается главным источником финансирования российской военной машины.
По словам Ткачука, регулярные удары дальнобойных дронов по нефтебазам, терминалам и нефтеперерабатывающим заводам имеют двойной эффект. С одной стороны, они лишают российскую оккупационную армию топлива для бронетехники и авиации, создавая логистический коллапс на передовой. С другой – провоцируют дефицит и скачок цен на топливо внутри самой России, что постепенно расшатывает социально-экономическую стабильность государства-агрессора.
Системное уничтожение экспортной инфраструктуры, в частности в Балтийском и Черноморском бассейнах, наносит прямой удар по способности Кремля вести затяжную войну, поскольку оперативно восстановить сложное технологическое оборудование в условиях западных санкций Москва просто не в состоянии.