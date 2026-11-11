Потери должны быть в промышленных масштабах: военный указал на уязвимые места России

11 ноября Украина отмечает годовщину освобождения Херсона, что доказало способность ВСУ побеждать врага. В то же время удары по нефтяным терминалам России должны достичь промышленных масштабов, чтобы заставить Кремль пойти на уступки.

Майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала проанализировал нынешние тяжелые потери врага и историческое значение деоккупации Юга.

Как освобождение Херсона развеяло сомнения мира

По его словам, успешные наступательные действия украинской армии осенью 2022 года вдохновили весь мир, а дальнейшее давление на оккупантов должно быть системным и сокрушительным.

Военный подчеркнул, что деоккупация Херсона вместе с Харьковской операцией стали феноменальными событиями, которые развеяли сомнения международного сообщества относительно способности Украины побеждать агрессора на поле боя.

Это был прекрасный момент подъема и единства. Те дни показали, что мы можем освобождать свои земли даже тогда, когда мир в это не верил. Наша цель сегодня – вспоминать эти дни, благодарить и чтить каждого, кто отдал жизнь за независимость,

– отметил майор ВСУ.

Андрей Ткачук о значении освобождения Херсона и новых потерях россиян: видео

Болевые точки агрессора и удары по инфраструктуре

Говоря о текущей ситуации на фронте и в тылу врага, эксперт обратил внимание на реакцию российских пропагандистских каналов, которые признают серьезные потери.

В частности, паблик "Fighterbomber" опубликовал сообщение об уничтожении двух российских вертолетов Ка-52 вместе с экипажами во время очередной атаки беспилотников.

Отдельно в эфире затронули ситуацию вокруг морского порта Усть-Луга на Балтийском море. Этот терминал считается одним из новейших и мощнейших пунктов экспорта российских нефтепродуктов, поэтому любые перебои в его работе бьют по бюджету захватчиков.

Усть-Луга – это крайне важная точка для россиян. У них есть две ключевые артерии поставок нефти: Черноморская акватория и Балтика. Удары по таким объектам – это наш привет россиянам на их отказ идти на компромиссы. Потери врага должны быть в промышленных масштабах,

– подытожил Андрей Ткачук.

Давление на экономику оккупантов

Ранее военный подчеркивал, что заставить Кремль пойти на уступки могут горящие нефтеперерабатывающие заводы и ощутимая потеря нефтедолларов.

Ведь именно энергетический сектор остается главным источником финансирования российской военной машины.

По словам Ткачука, регулярные удары дальнобойных дронов по нефтебазам, терминалам и нефтеперерабатывающим заводам имеют двойной эффект. С одной стороны, они лишают российскую оккупационную армию топлива для бронетехники и авиации, создавая логистический коллапс на передовой. С другой – провоцируют дефицит и скачок цен на топливо внутри самой России, что постепенно расшатывает социально-экономическую стабильность государства-агрессора.

Системное уничтожение экспортной инфраструктуры, в частности в Балтийском и Черноморском бассейнах, наносит прямой удар по способности Кремля вести затяжную войну, поскольку оперативно восстановить сложное технологическое оборудование в условиях западных санкций Москва просто не в состоянии.