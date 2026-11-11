Втрати мають бути в промислових масштабах: військовий вказав на вразливі точки Росії

Майор Збройних сил України та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу проаналізував нинішні болючі втрати ворога та історичне значення деокупації Півдня.

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Як визволення Херсона зламало сумніви світу

За його словами, успішні наступальні дії української армії восени 2022 року надихнули весь світ, а подальший тиск на окупантів має бути системним і нищівним.

Військовий підкреслив, що деокупація Херсона разом із Харківською операцією стали феноменальними подіями, які зламали сумніви міжнародної спільноти щодо здатності України перемагати агресора на полі бою.

Це був прекрасний момент піднесення та єдності. Ті дні показали, що ми можемо звільняти свої землі навіть тоді, коли світ у це не вірив. Наша мета сьогодні – згадувати ці дні, дякувати та вшановувати кожного, хто віддав життя за незалежність– зазначив майор ЗСУ.

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Андрій Ткачук про значення звільнення Херсона та нові втрати росіян: відео

Болючі точки агресора та удари по інфраструктурі

Говорячи про поточну ситуацію на фронті та в тилу ворога, експерт звернув увагу на реакцію російських пропагандистських каналів, які визнають серйозні втрати.

Зокрема, паблік "Fighterbomber" оприлюднив допис про знищення двох російських гелікоптерів Ка-52 разом із екіпажами під час чергової атаки безпілотників.

Окремо в ефірі торкнулися ситуації навколо морського порту Усть-Луга на Балтійському морі. Цей термінал вважається одним із найновіших і найпотужніших пунктів експорту російських нафтопродуктів, тому будь-які перебої в його роботі б'ють по бюджету загарбників.

Усть-Луга – це надважлива точка для росіян. У них є дві ключові артерії постачання нафти: Чорноморська акваторія та Балтика. Удари по таких об'єктах – це наш привіт росіянам на їхні відмови йти на компроміси. Втрати ворога мають бути в промислових масштабах– підсумував Андрій Ткачук.

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Тиск на економіку окупантів

Раніше військовий наголошував, що примусити Кремль до поступок можуть нафтопереробні заводи, що палають, та відчутна втрата нафтодоларів.

Адже саме енергетичний сектор залишається головним джерелом фінансування російської військової машини.

За словами Ткачука, регулярні удари далекобійних дронів по нафтобазах, терміналах і переробних заводах мають подвійний ефект. З одного боку, вони позбавляють російську окупаційну армію пального для бронетехніки й авіації, створюючи логістичний колапс на передовій. З іншого — провокують дефіцит і стрибок цін на пальне всередині самої Росії, що поступово розхитує соціально-економічну стабільність держави-агресора.

Системне знищення експортної інфраструктури, зокрема в Балтійському та Чорноморському басейнах, завдає прямого удару по здатності Кремля вести затяжну війну, оскільки оперативно відновити складне технологічне обладнання в умовах західних санкцій Москва просто неспроможна.