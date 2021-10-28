Потери госбюджета – более 10 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему на Житомирской таможне

СБУ разоблачила чиновников из Житомирской таможни, которые организовали масштабные коррупционные схемы. Речь идет о растаможке грузовиков.

По данным следствия, сумма ущерба составляет более 10 миллионов гривен. Схему реализовали чиновники с таможенного поста "Житомир-центральный".

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Вступив в сговор с двумя предпринимателями, они организовали таможенное оформление грузовых автомобилей. Это происходило со значительным занижением их реальной стоимости.

Как работала схема

Представители предпринимателей подавали на таможню поддельные иностранные технические паспорта. В них были указаны ложные данные по производству грузовиков и их первой регистрации.

Таможенники, злоупотребляя служебным положением, "закрывали глаза" на такие нарушения и не проводили надлежащей проверки представленных для растаможки документов,

– говорится в сообщении.

Впоследствии грузовики продавали людям по рыночным ценам.

По данным СБУ, схема существовала на протяжении 2 лет. За этот период успели ввезти по меньшей мере 36 грузовиков.

Сейчас уже сообщили о подозрении 6 лицам таможни.

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