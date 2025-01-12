Войска КНДР штурмуют большими группами, неся значительные потери в результате ударов дронами, – ISW

Войска КНДР разворачивают большие штурмовые группы для ведения боевых действий в Курской области. Делают это, несмотря на частые удары украинских дронов, что способствует высокому уровню потерь среди северокорейских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Кстати, на Курщине украинские защитники взяли в плен двух бойцов КНДР.

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Потери КНДР в Курской области

В WP 11 января сообщили, что бойцы КНДР, которые воюют в Курской области атакуют большими группами при поддержке артиллерии и беспилотников. Заметили, сами же российские военные обычно передвигаются меньшими группами.

Северокорейские солдаты игнорируют украинские беспилотники и продолжают продвигаться вперед, несмотря на частые удары по личному составу. По данным издания, российские войска следуют за бойцами КНДР, чтобы "стабилизировать достижения".

Впрочем, украинский военнослужащий, который воюет в Курской области, отметил, что проблемы со связью между российскими и северокорейскими войсками могут замедлять усилия оккупантов по закреплению новых позиций.

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Украинский военный заявил, что в декабре бойцы КНДР начали штурм силами от 400 до 500 человек. Во время него северокорейские войска превосходили украинские силы в 6 раз. Журналисты отмечают, что нехватка боеприпасов заставила Силы обороны отступить после 8 часов боя.

Это свидетельствует о том, что северокорейские силы в значительной степени полагаются на количество личного состава, что преобладает, для продвижения вперед, несмотря на плохую тактику,

– отметили аналитики ISW.

Украинские защитники нанесли значительные потери 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота России. Это, возможно, подтолкнуло вражеское военное командование к развертыванию сил КНДР в Курской области раньше, чем планировалось, предположили в ISW.

Также аналитики отметили, западные официальные лица недавно отметили, что северокорейские войска несут большие потери. В частности, зафиксирован по крайней мере один случай, когда только за неделю в конце декабря в Курской области погибло около 1000 человек.

Кстати, 5 января Владимир Зеленский заявил, что 3800 солдат КНДР были убиты или ранены на Курщине. Это почти треть северокорейцев, которые прибыли воевать на стороне России. Только за 3 и 4 января КНДР потеряли до батальона пехоты под Махновкой.

Способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с российскими войсками, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в таких же или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава,

– отметили в ISW.

Также в Институте изучения войны добавили, что неспособность или отказ северокорейских войск научиться эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам негативно повлияет на те уроки, которые они смогут усвоить из этой войны.