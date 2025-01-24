Сколько солдат КНДР ликвидировали под Курском: разведка Британии назвала количество

Потери среди личного состава северокорейских военных в наступательных боевых операциях против украинских сил в Курской области достигают около 4 тысяч. Из них по меньшей мере четверть были убиты в боях.

Такой показатель потерь зафиксирован по состоянию на середину января 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.

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Сколько солдат потеряла КНДР

Согласно обнародованной информации, общие потери северокорейских сил в Курской области составляют около 11 тысяч. Высокий уровень потери ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции, направленные на вытеснение украинских сил.

Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в Курской области. Силы России и КНДР почти наверняка испытывают трудности со взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления,

– говорится в сводке.

Напомним, ранее в NYT сообщили, что высокопоставленный представитель оборонного ведомства США заявил о прибытии дополнительных северокорейских сил в Россию "в течение следующих двух месяцев", примерно в середине марта 2025 года.

В то же время в ISW пишут, что новый контингент северокорейских войск может заменить сокращаемую группировку на Курщине к середине марта 2025 года, что сохранит нынешние темпы пехотных атак, но новоприбывшие солдаты из КНДР будут испытывать не меньшее давление.