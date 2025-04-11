Речь идет о тысячах солдат: Генштаб назвал потери КНДР в Курской области

В боях против Сил обороны Украины в Курской области КНДР потеряла около 4 тысяч солдат. Большинство северокорейских военных получили серьезные ранения из-за этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Более 1200 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 11 апреля

Сколько солдат потеряла КНДР

В Генштабе отметили, что россияне привлекли к боевым действиям подразделения вооруженных сил КНДР, общая численность которых достигает более 12 тысяч военнослужащих. С начала операции в Курской области их потери достигают около 4 тысяч человек.

Из них более 3 тысяч – ранеными. Из четырех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, три – потеряли боеспособность,

– говорится в сообщении.

Кстати, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военные из Северной Кореи продолжают прибывать в Россию. Их подготовка, согласно обнародованной информации, совершенствуется и уже выходит на уровень стандартов вражеской армии.

Ранее журналисты ZDF писали, что Россия перебросила северокорейские артиллерийские установки "Коксан" в Крым, что может свидетельствовать о том, что она готовится привлечь солдат КНДР к боевым действиям, их могут в наступление на Херсонское и Запорожское направления.