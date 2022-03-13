Потери минимизированы благодаря ПВО, – во Львовской ОВА говорят, что жертв могло быть больше

Утром 13 марта россияне выпустили более 30 ракет по Яворовскому полигону Львовской области. Погибли 9 человек, 57 получили травмы. Однако жертв могло быть больше, если бы не сработала противовоздушная оборона.

О том, что жертв в результате циничной атаки россиян на полигон во Львовской области могло быть больше, рассказал на пресс-конференции глава областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал.

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ПВО позволила избежать большего количества жертв

Вовремя сработали системы оповещения и противовоздушной обороны, поэтому потери минимизированы,

– отметил Козицкий.

В общей сложности россияне выпустили по Яворовскому полигону более 30 ракет. Часть из них сбили средствами противовоздушной обороны.

Напомним, в результате атаки на Львовщину погибли 9 человек, еще 57 получили травмы. В больнице оказались не только военные, есть пострадавшие и среди гражданского населения.

Обстрел россиянами Яворовского полигона

Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что россияне нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

Захватчики атаковали Львовщину, по предварительной информации, из российского Саратова.

На месте обстрела работают спасатели, они разбирают обломки и тушат пожары, которые вознили на полигоне.

Максим Козицкий об обстреле Яворовского полигона: смотрите видео