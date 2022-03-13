Про те, що жертв внаслідок цинічної атаки росіян на полігон у Львівській області могло бути більше, розповів на пресконференції голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал.

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ППО дозволила уникнути більшої кількості жертв

Вчасно спрацювали системи сповіщення та протиповітряної оборони, тому втрати мінімізовані,

– зазначив Козицький.

Загалом росіяни випустили по Яворівському полігоні понад 30 ракет. Частину з них збили засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у результаті атаки на Львівщину загинули 9 людей, ще 57 отримали травми. У лікарні опинилися не лише військові, є постраждалі й серед цивільного населення.

Обстріл росіянами Яворівського полігону

Вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Атакували загарбники, за попередньою інформацією, з території російського Саратова.

На місці обстрілу працюють рятувальники, вони розбирають уламки та гасять пожежі, які виникли на полігоні.

Максим Козицький про обстріл Яворівського полігону: дивіться відео