Украинские воины в зоне ответственности группировки вооруженных сил "Азов" уничтожили более тысячи российских захватчиков лишь за последние три дня. Из этого числа 702 оккупанта были ликвидированы, что стало одним из самых высоких суточных показателей потерь противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о успехах "Азова"?

Украинские защитники продолжают повышать эффективность боевых действий и наносить противнику значительные потери на всех участках линии боевого столкновения и в тылу.

Пока враг пытается возобновить террор против мирного населения для достижения успеха, украинские воины различных подразделений продолжают мужественно защищать украинскую землю.

В целом с начала полномасштабного вторжения потери российских захватчиков составляют ориентировочно 1 547 780 человек.

Благодарим каждого защитника и каждую защитницу во всех подразделениях и на всех направлениях за вклад в общий результат, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Напомним, что за прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 830 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 средства ПВО и 1 702 беспилотника.

Отметим, что силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября нанесли удары по ряд военных объектов России м и оккупационным войскам. В частности, под удар попали аэродром Сеща в Брянской области, станция РЭБ и радиолокационная станция.

На оккупированных территориях Украины украинские военные нанесли удары по местам хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам управления, командно-наблюдательным пунктам и складам российских войск. В частности, уничтожены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в Луганской области.