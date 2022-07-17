ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и минибазу оккупантов на Донбассе, – Братчук
17 июля 2022 , 05:49Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
Вооруженные Силы Украины уничтожили склад с боеприпасами россиян. Также враги потеряли минибазу.
Соответствующую информацию сообщил представитель Одесской ОВА. Об этом Сергей Братчук сообщил вечером 16 июля.
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россияне потеряли склад и минибазу
Представитель областной военной администрации пояснил, что 16 июля состоялась "демилитаризация орды". В частности, Вооруженным Силам Украины на Донбассе удалось уничтожить:
- состав боекомплектов в селе Скарговка на Луганщине;
- минибазу оккупантов в городе Чистякове, что на Донетчине.
Последние потери врага
- С 24 февраля по 16 июля российские оккупанты потеряли 38 140 единиц личного состава. Также враг потерял 1677 танков, 3874 боевых бронированных машин, 220 самолетов, 188 вертолетов.
- 16 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады атаковали с ПТРК "Стугна" – после этого оккупанты погибли, а их танки - стали кучей обгоревшего лома.
- 16 июля полиция Киевщины сообщила, что воздушные силы обезвредили вражескую ракету возле Белой Церкви . От нее осталось только несколько кусков металлолома.
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