Оккупанты приняли самое тупое решение и ускорили "могилизацию"
Источник:телеграмм-канал Александра Коваленко
Заметили, как снова часто стали падать российские птички? На то есть вполне объективные причины, а не какое-нибудь головотяпство желторотых пилотов, которые залетают в опасную зону действия нашей ПВО и расчетов ПЗРК.
Российская "мощь" имеет свойство заканчиваться
И как бы это странно ни звучало, но причиной тому стал дефицит артиллерии.
О главном Россия теряет свой кавказский "форпост"У россиян возникает дефицит не только боеприпасов, плечо подвоза которых растет ежедневно, но и самой артиллерии, которую российские оккупационные войска уже вынуждены вывозить с территории Беларуси.
"Стратеги" сообразили
При этом командование российских оккупационных войск приняло самое тупое, на мой взгляд, решение. Использовать в качестве компенсации артиллерии авиацию.
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Прежде всего, они применяют ударные вертолеты, которые методом кабрирования имитируют функции артиллерии. Такое решение, соответственно, способствует резкому росту потерь среди российской авиации.
Что тут скажешь... С какого бока не посмотри, а все в этом прекрасно!
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