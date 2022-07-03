Российские оборонные заводы отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов
Источник:ГУР МО
Всем известно, что у России безумные потери в войне с Украиной. Это касается не только личного состава, но и техники.
Официально представители путинского режима уверяют, что все у них идет по плану и с минимальными потерями. А вот у нашей разведки есть другая информация.
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В России не хотят ремонтировать свою же технику
Украинские разведчики отмечают, что между военным руководством России и директорами оборонных заводов продолжается конфликт. Благодаря этому посылать в зону боевых действий в Украине новую технику становится просто невозможно.
С тех пор, как идет российско-украинская война, наши защитники уже уничтожили более 40 процентов боеспособных танков. Такое же количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа агрессора. Их нужно восстанавливать на специальных ремонтных предприятиях.
Россияне обменивают технику на алкоголь
Как говорят наши разведчики, дело еще и в том, что когда в ремонтные заводы доставляют поврежденную технику, то ее заранее раскомплектовывают полностью. А запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. Все в лучших традициях, которые только присущи россиянам. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.
Директора ремонтных предприятий приказали работникам не принимать технику на ремонт. Объясняют, что, мол, нет компонентов и недостаточно денег посылают военные за уже выполненные работы.
Спасти ситуацию командование пыталось с помощью ремонтных бригад. Их создали специально, чтобы они восстанавливали технику вблизи зон боевых действий. Но коррупция и жажда наживы среди военного руководства России свели эту попытку к нулю.
Потери россиян в войне в Украине
- К утру 3 июля Генштаб отчитался, что удалось ликвидировать уже почти 36 тысяч российских оккупантов. Наибольшие потери за 2 июля противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Также уничтожили многие техники россиян, в частности, уже 1584 танка. Подсчет неточный из-за интенсивных боевых действий.
- За 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян. Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками.
- А уже 3 июля стало известно об ударе ВСУ по базе российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе. Там много ликвидированных и раненых. Это можно судить по тому, что после атаки они окружили местный госпиталь. Туда стали свозить всех раненых из базы. А в городе приказали все запасы донорской крови для гражданских отвезти туда.
ВСУ активно работают над тем, чтобы выгнать врага: смотрите видео