Когда украинцы будут праздновать очередные 200 – 300 тысяч "хороших" россиян

Россияне потеряли 100 тысяч убитыми и 3 тысячи танков. Как они собираются дальше воевать?

Тактика 43-го года

Оккупанты уже перешли первый рубеж по потерям в живой силе. Уже сталкиваются с нехваткой кондиционных снарядов. И стоят перед неутешительной для себя перспективой – вооружить 200 тысяч своих новых "чмобиков" достаточным количеством техники и вооружения не смогут. Не говоря уже о гигантоманских планах Шойгу по созданию новых военных округов и десантных дивизий.

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Как же при всем этом россияне собираются дальше воевать против Украины? А примерно так же, как сейчас ведутся бои под Бахмутом. И примерно так же, как советская армия воевала против вермахта в 1943 году.

Например, в том же 1943 году для Кремля вполне стандартной была ситуация присвоить какой-то из армий звание "гвардейская" и быстренько туда напихать "маршевое пополнение" (то, что в переводе с языка того времени и означает "чмобики").

Если не хватает снарядов – значит стащить на какой-то из участков фронта максимально возможное количество стволов артиллерии, отстрелять за короткое время весь суточный лимит снарядов и так сымитировать "огневый вал" как необходимое условие для наступления пехоты. Которая потом еще сутки будет ждать, когда их артиллерия снова сможет вести огонь по нововыявленным целям.

Максима "бабы еще нарожают" в практическом измерении выглядела так – например, стрелковый корпус месяц штурмует без особого успеха позиции противника и штурмует без должной поддержки артиллерии. Ведь у "чмобиков" образца 1943 года задача своими телами "расширить прорыв" для ввода в бой танкового корпуса. А что делают в этот месяц танкисты? Правильно, курят бамбук, потому что танки и ББМ – более дефицитные, чем "маршевое пополнение".

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Россиянам пора готовить новые пакеты

Вот когда и под Бахмутом такое начнется со стороны россиян, это действительно будет означать, что режим Путина перешел в формат "бабы еще нарожают". При таком формате боевых действий в последующие полгода Кремль полностью перейдет новый рубеж в 200 тысяч или даже 300 тысяч убитых россиян. Гипотетическое наступление на Киев со стороны Беларуси им придется вести вот как раз в том формате, который описан выше. Без всякого шанса на стратегический успех такой атаки.

Действительно, нынешняя ситуация представляет одну стратегическую угрозу, благодаря которой РФ может усилиться для ведения войны против Украины. Но эта угроза находится немного не там, где мы думаем.

Россия – это страна, пытающаяся вести войну советских масштабов и по советским лекалам. Но и страна, которая уже прошла деиндустриализацию, не может проводить мобилизацию эффективно.

Как оккупанты реанимируют "оборонку"

Насколько путинская РФ неэффективна в войне, можно показать хоть на примере расконсервации танков оккупантами. Чтобы восстановить один танк, им нужно взять запчасти с 3 – 4 танков и 2 – 3 месяца работы.

Чтобы восстановить один Т-72, чешскому Excalibur Army нужно 66 дней работы и только 15% узлов, взятых "на стороне", остальные 85% компания восстанавливает самостоятельно на своих мощностях (чехи сами похвастались, что как раз такими темпами модернизируют 120 танков для ВСУ в рамках военной помощи от США).

Кремль действительно понимает всю глубину технологического отставания своего оборонно-промышленного комплекса. Поэтому пытается решить проблему не только экстенсивным путем, то есть переводом "оборонки" на три смены или на 12-часовой день.

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Заметим: РФ через своих эмиссаров на Западе прошедшие полгода занималась фейковым "мирным зондажем". И, похоже, это было одно из обстоятельств, которое открыло для россиян "щель", скажем, для нелегального импорта электроники. Что в свою очередь позволило оркам почти вдвое увеличить производство крылатых ракет для обстрелов Украины.

Вероятно, следующие полгода Кремль будет продолжать то же самое. Чтобы открыть "щель" для нелегального импорта запчастей, необходимых для танков, артиллерии и других типов ОБТ. Будем внимательны и осторожны.