Российские женщины получат еще более полутонны мороженой рыбы: безумные потери врага на 7 сентября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ликвидировали 610 окупантов.

Но это только вершинка айсберга. Впечатляет общая цифра с 24 февраля 2022 года. За более чем год полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить 266 900 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Заметим, что так называемая "вторая армия мира" стала более скромной не только по количеству живой силы. Также в металлолом превратили немало техники врага. Больше не будут нести никакой угрозы тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще у оккупантов стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Дорогой потерей россиян остается крейсер "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря.

танков – 4 506;

боевых бронированных машин – 8 703;

артиллерийских систем – 5 722;

РСЗО – 753;

средства ПВО – 506;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 541;

крылатые ракеты – 1 455;

корабли /катера – 19;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 217;

специальная техника – 859.



Актуальные потери врага по состоянию на 7 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В ней говорится о том, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага, а также позициям зенитно-ракетных комплексов.

Результативно со своей работой справились подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 района скопления живой силы, оружия и техники оккупантов.