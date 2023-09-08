Более 100 единиц техники и 600 оккупантов: безумные потери врага на 8 сентября

Российские военные ежедневно несут колоссальные потери в войне против Украины. За минувшие сутки наши военные отправили в ад 640 оккупантов из так называемой "второй армии мира".

Следует обратить внимание на общую статистику потерь врага. Ведь более чем за полтора года войско врага сократилось на несколько сотен тысяч бойцов. Если точнее, то ликвидировали уже 267 540 российских захватчиков. Реальное число может быть больше, ведь точно считать потери в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Заметим, что российские захватчики также потеряли немало своей техники. В металлолом за это время превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, а также дронов-камикадзе. Кроме того, у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Не стоит также забывать о самой дорогой потере оккупантов. Речь идет о крейсере "Москва", который продолжает лежать на дне Черного моря и напоминать россиянам, что их крах неизбежен.

танков – 4 529;

боевых бронированных машин – 8 726;

артиллерийских систем – 5 753;

РСЗО – 754;

средства ПВО – 507;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 570;

крылатые ракеты – 1 455;

корабли /катера – 19;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 264;

специальная техника – 860.



Актуальные потери врага по состоянию на 8 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Детальнее пройдемся по потерям врага в технике за минувшие сутки. Отмечаем, что за этими значительными цифрами стоят кровь и пот наших защитников. Не забывайте поддерживать наше войско. Для этого можете присоединяться к активным сборам на Фонд24.

За прошедшие сутки в металлолом превратили 23 танка, 23 боевых бронированных машин, 31 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 1 средство ПВО. Также у оккупантов стало на 29 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 единиц автомобильной и 1 единицу специальной техники меньше.