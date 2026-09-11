Минус 1490 оккупантов, 4 системы ПВО и почти 2 тысячи БПЛА: какие потери у России на 11 сентября
Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. На фоне нехватки личного состава Кремль может прибегнуть к новому этапу мобилизации, чтобы пополнить свои войска.
В Генштабе рассказали об актуальных потерях оккупантов.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 503 880 (+1 490) человек;
- танков – 12 341 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 312 (+7);
- артиллерийских систем – 49 516 (+64);
- РСЗО – 2 109 (+2);
- средств ПВО – 1 622 (+4);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 510 130 (+1 925);
- наземных робототехнических комплексов – 2 573 (+23);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 147 211 (+590);
- специальной техники – 4 666 (+16);
- крылатых ракет – 5 103 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 11 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба
Напомним, российская армия понесла более 1,5 миллиона боевых потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Генерального штаба ВСУ, этой отметки общие потери личного состава российских войск достигли 9 сентября 2026 года.
В Генштабе отметили, что это самые большие потери российской армии в одной войне со времен Второй мировой. Этот показатель также превышает совокупные потери советской и российской армий в войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ – начала ХХI века.