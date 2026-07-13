В "Азове" подчеркнули, что этот удар уже существенно затруднил снабжение российской группировки.

Как украинские дроны оставили россиян без топлива в Донецкой области?

Топливо является одним из важнейших ресурсов для ведения войны. Оно обеспечивает передвижение бронетехники и автомобилей, доставку боеприпасов, эвакуацию раненых, а также бесперебойную работу всей тыловой логистики российской армии.

Именно поэтому российское командование годами выстраивало на временно оккупированной территории Донбасса разветвленную сеть топливных баз, считая ее недосягаемой для украинских ударов.

Одним из ключевых элементов этой системы стало топливное хранилище в Новоамвросиевке на временно оккупированной части Донецкой области. По информации "Азова", российские военные оборудовали логистический центр на территории местного цементного завода.

Топливо сюда доставляли по железной дороге, после чего его хранили как в больших наземных цистернах, так и в подземных резервуарах. Далее бензовозами, замаскированными под гражданский транспорт, топливо доставляли на склады российских дивизий, бригад и других воинских подразделений, ведущих боевые действия в Донецкой области.

Перед ударом операторы беспилотных систем 1-го корпуса НГУ "Азов" в течение длительного времени вели детальную разведку. После сбора необходимой информации украинские военные начали многоэтапную операцию с применением ударных дронов Hornet.

По словам бойцов, главной целью было не просто нанести повреждения отдельным объектам, а полностью остановить работу логистического узла.

Первым ударом украинские операторы поразили железнодорожный кран, который мог использоваться россиянами для оперативной расчистки путей после атак. После этого беспилотники провели атаку на тепловоз. Его специально поразили в таком месте, чтобы полностью заблокировать железнодорожное сообщение с топливной базой и сделать невозможной доставку новых партий топлива.

Следующей целью стала электроподстанция, обеспечивавшая питание всего комплекса. Лишив объект электроснабжения, украинские военные значительно затруднили его дальнейшую эксплуатацию.

Завершающим этапом операции стало уничтожение цистерн с топливом и другой критически важной инфраструктуры хранилища. Все удары были нанесены ударными беспилотниками Hornet.

Украинские дроны уничтожили стратегическое хранилище топлива россиян: смотрите видео

В "Азове" сообщили, что проведенная операция уже существенно повлияла на систему обеспечения российских войск. По оценке украинских военных, оккупанты фактически лишились возможности использовать этот логистический узел в прежнем режиме.

Из-за нанесенных ударов российское командование вынуждено сворачивать деятельность топливной базы в Новоамвросиевке и срочно перестраивать логистические маршруты.

Часть поставок теперь приходится переносить непосредственно с территории России, что увеличивает расстояние перевозки, затрудняет снабжение подразделений на фронте и создает дополнительную нагрузку на транспортную систему оккупационных войск.

В "Азове" отмечают, что системное уничтожение тыловой инфраструктуры противника является одним из ключевых направлений современной войны. Поражение складов горючего, транспортных узлов и логистических центров напрямую влияет на боеспособность российской армии, ведь без стабильных поставок топлива оккупанты теряют возможность быстро перемещать технику, подвозить боеприпасы и поддерживать интенсивность боевых действий.