Минус 1370 оккупантов, 2 системы ПВО и 92 артиллерийские системы: потери России на 21 июля

личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек;

танков – 12 161 (+3);

боевых бронированных машин – 24 978 (+7);

артиллерийских систем – 46 435 (+92);

РСЗО – 1 955 (+2);

средств ПВО – 1 513 (+2);

самолетов – 438 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865);

наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453);

специальной техники – 4 441 (+8);

крылатых ракет – 4 933 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 21 июля / Инфографика Генштаба

Каких значительных потерь понесла Россия за последнее время?

Напомним, ночью 20 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России. В частности, были поражены радиолокационные станции "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", зенитный комплекс "Тор-М2", пункты управления беспилотниками, районы сосредоточения оккупантов, а также железнодорожный мост через Кальмиус, который россияне использовали для переброски войск и техники. По данным Генштаба, удары направлены на нарушение логистики, систем ПВО и управления войсками противника.

Кроме того, в ночь на 19 июля Силы обороны Украины также уничтожили немало российских объектов. Под удар попали два танкера в Черном море, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс "Бук" в Запорожской области и автомобильный мост в Донецкой области, который оккупанты использовали для переброски войск и техники.