Мінус 1370 окупантів, 2 ППО та 92 артсистеми: втрати Росії на 21 липня

особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб;

танків – 12 161 (+3);

бойових броньованих машин – 24 978 (+7);

артилерійських систем – 46 435 (+92);

РСЗВ – 1 955 (+2);

засобів ППО – 1 513 (+2);

літаків – 438 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865);

наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 123 347 (+453);

спеціальної техніки – 4 441 (+8);

крилатих ракет – 4 933 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 21 липня / Інфографіка Генштабу

Яких значних втрат зазнала Росія за останній час?

Нагадаємо, уночі 20 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів Росії. Зокрема, були уражені радіолокаційні станції "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" і "Гамма-С1М", зенітний комплекс "Тор-М2", пункти управління безпілотниками, райони зосередження окупантів, а також залізничний міст через Кальміус, який росіяни використовували для перекидання військ і техніки. За даними Генштабу, удари спрямовані на порушення логістики, систем ППО та управління військами противника.

Крім того, у ніч на 19 липня Сили оборони України також знищили чимало російських об'єктів. Під ураження потрапили два танкери в Чорному морі, плавучий кран в Азовському морі, зенітний ракетний комплекс "Бук" у Запорізькій області та автомобільний міст на Донеччині, який окупанти використовували для перекидання військ і техніки.