Еще 490 оккупантов стали "хорошими": потери врага по состоянию на 11 января

Российская армия несет колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 11 января, украинские защитники ликвидировали уже 112 960 оккупантов.

Только за последние сутки уничтожили 490 захватчиков. Однако следует добавить, что эти данные не точны, поскольку продолжаются тяжелые бои, что затрудняют подсчет.

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Актуальные потери противника

танков – 3094 (+10);

боевых бронированных машин – 6159 (+5);

артиллерийских систем – 2078 (+5);

РСЗО – 437 (+3);

средства ПВО – 217 (+0);

самолетов – 285 (+0);

вертолетов – 275 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);

крылатые ракеты – 723 (+0);

корабли/катера – 17 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9);

специальная техника – 184 (+1);

Потери россиян по состоянию на 11 января / Фото Генштаб ВСУ

Под Бахмутом массово гибнут вагнеровцы

Только за последние сутки там было 257 обстрелов со всех видов ствольной и реактивной артиллерии, танков. Противник провел 5 авиаударов. Также здесь произошло 30 боеприкосновений.

На Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сейчас сосредоточила лучших своих специалистов. Как правило, это не бывшие заключенные, а спецназовцы разных силовых структур, из которых формировали компанию.

Украинские воины, которые сейчас держат Соледар, выиграют время и возможности для всего украинского войска. А враг несет там колоссальные потери, но продолжает двигаться вперед.

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