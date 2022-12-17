Еще 420 захватчиков отправились за кораблем: свежие потери врага по состоянию на 17 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 97 690 своих солдат.
За сутки количество захватчиков сократилось еще на 420 человек. Это минимальные подтвержденные данные о потери врага, поскольку трудно вести точные подсчеты во время активных боев.
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Потери русской армии в технике
- танков – 2985;
- боевых бронированных машин – 5958;
- артиллерийских систем – 1947;
- РСЗО – 410;
- средств ПВО – 211;
- самолетов – 281;
- вертолетов – 264;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648;
- крылатых ракет – 653;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4577;
- специальной техники – 174.
Актуальные потери врага по состоянию на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
Атаки врага не утихают
И хотя россияне несут бешеные потери, это не останавливает их попытки идти в атаку. Как отметили в утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны отбили наступление в районах более 20 населенных пунктов. Речь идет о Площанке, Краснопоповке, Белогоровке на Луганщине и Бахмуте, Опытном, Зеленополье, Андреевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке на Донетчине и других.
Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили пять районов скопления живой силы врага. Также попали в один пункт управления и склад с боеприпасами.
Оккупанты готовят отрицательное наступление
Имеющаяся информация свидетельствует, что россияне организовали передислокацию отдельных своих подразделений. Часть войск враг выводит из Каховки, а также Новой Каховки. Они теперь будут базироваться в районе Нижних Сирогозов.
Заметим, что оккупанты об этом предупредили жителей Каховки. Мол, ее они покинут до конца года. Поэтому поддерживающих врага они призывают выбираться в Крым.
Не исключаем, что таким образом враг пытается предупредить своих поклонников. Ведь в Каховке и Новой Каховке может происходить то же, что и в Херсоне. Населенные пункты из-под оккупации освободят и россияне продолжат их обстреливать из всех видов оружия.
Напомним, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты на Запорожском и Херсонском направлении. Из артиллерии открывали огонь по гражданской инфраструктуре вдоль правого берега Днепра.