Еще 420 захватчиков отправились за кораблем: свежие потери врага по состоянию на 17 декабря

17 декабря 2022, 10:30
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ стремительно сокращают численность "второй армии мира". С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 97 690 своих солдат.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 420 человек. Это минимальные подтвержденные данные о потери врага, поскольку трудно вести точные подсчеты во время активных боев.

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Потери русской армии в технике

  • танков – 2985;
  • боевых бронированных машин – 5958;
  • артиллерийских систем – 1947;
  • РСЗО – 410;
  • средств ПВО – 211;
  • самолетов – 281;
  • вертолетов – 264;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648;
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4577;
  • специальной техники – 174.


Актуальные потери врага по состоянию на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ​

Атаки врага не утихают

И хотя россияне несут бешеные потери, это не останавливает их попытки идти в атаку. Как отметили в утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны отбили наступление в районах более 20 населенных пунктов. Речь идет о Площанке, Краснопоповке, Белогоровке на Луганщине и Бахмуте, Опытном, Зеленополье, Андреевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке на Донетчине и других.

Кроме того, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили пять районов скопления живой силы врага. Также попали в один пункт управления и склад с боеприпасами.

Оккупанты готовят отрицательное наступление

Имеющаяся информация свидетельствует, что россияне организовали передислокацию отдельных своих подразделений. Часть войск враг выводит из Каховки, а также Новой Каховки. Они теперь будут базироваться в районе Нижних Сирогозов.

Заметим, что оккупанты об этом предупредили жителей Каховки. Мол, ее они покинут до конца года. Поэтому поддерживающих врага они призывают выбираться в Крым.

Не исключаем, что таким образом враг пытается предупредить своих поклонников. Ведь в Каховке и Новой Каховке может происходить то же, что и в Херсоне. Населенные пункты из-под оккупации освободят и россияне продолжат их обстреливать из всех видов оружия.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты на Запорожском и Херсонском направлении. Из артиллерии открывали огонь по гражданской инфраструктуре вдоль правого берега Днепра.

Автор: Альона Захарова