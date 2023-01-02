Еще 720 оккупантов "минунули" ВСУ: потери врага по состоянию на 2 января
2 января 2023, 08:50Читати новину українською
Источник:Генштаб
По состоянию на 2 января ВСУ уже ликвидировали 107 440 российских оккупантов. Вражеская армия несет большие потери.
Только за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 720 захватчиков.
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Потери российской армии по состоянию на 2 января
- личного состава – около 107 440 (+720) человек,
- танков – 3 031 (+0) единица,
- боевых бронированных машин – 6 093 (+9) единицы,
- артиллерийских систем – 2 027 (+6) единиц,
- РСЗО – 423 (+0) единицы,
- средств ПВО – 213 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единиц,
- вертолетов – 269 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44) единиц,
- крылатых ракет – 723 (+0) единицы,
- кораблей /катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 725 (+5) единиц,
- специальной техники – 181 (+0) единица.
Враг терпит потери в бою и во время "хлопка" на оккупированных территориях
- Так, 1 января, за несколько минут до Нового года, во временно оккупированной Макеевке мощный "хлопок" посетил одно из училищ города. Там находились сотни оккупантов, в основном мобилизованные. Местные сообщали о значительных потерях среди захватчиков. Впрочем, в ВСУ пока не комментировали ситуацию.
- Следует отметить, что тех, кто не хочет воевать в Украине, россияне могут убивать сами. Так, пять российских офицеров исчезли после того, как отказались участвовать в войне.
- Вооруженные Силы на Бахмутском направлении в последний день 2022 года ликвидировали около 170 оккупантов и еще более 200 захватчиков получили ранения.