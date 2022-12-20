Уже более 99 тысяч: потери врага по состоянию на 20 декабря
20 декабря 2022, 08:59Читати новину українською
Источник:Минобороны
Российская армия несет бешеные потери на войне в Украине. По состоянию на 20 декабря ВСУ ликвидировали уже 99 230 оккупантов.
Только за минувшие сутки наши воины отправили "на концерт Кобзона" 430 вражеских бойцов. Кроме того, они "минуснули" немало техники оккупантов.
Потери русской армии в технике
- Танков – 2 995 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
- артиллерийских систем – 1 960 единиц;
- РСЗО – 410 единиц;
- средств ПВО – 212 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 266 единиц;
- беспилотников – 1680 единиц;
- крылатых ракет – 623 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
- специальной техники – 177 единиц.