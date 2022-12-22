"Выполнили план": ВСУ ликвидировали более 100 тысяч кафиров - свежие потери врага

22 декабря 2022, 08:58
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Количество русских кафиров на нашей земле уменьшается каждый день. Только за минувшие сутки, 21 декабря, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 660 врагов.

В общей сложности российская армия потеряла в Украине 100400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.

Потери русской армии в технике

  • танков – 3003 (+1);
  • боевых бронированных машин – 5981 (+2);
  • артиллерийских систем – 1978 (+6);
  • РСЗО – 413 (+1);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283 (+1)
  • вертолетов – 267;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
  • специальной техники – 178.

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Форпост" и еще 2 типа "Ланцет-3". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

  • 3 пункта управления,
  • 2 района сосредоточения живой силы противника.

Также ВСУ мощно ударили по штабу врага в Горловке. Как следствие – ликвидировано 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры .

А на днях россияне сбили свой же бомбардировщик, который стоит сотни миллионов рублей. Речь идет о вертолете Ка-52 меньше. Этот инцидент с ущербом Ка-52, которые еще называют "Аллигаторами", произошел на Запорожье.

Обратите внимание! Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" – 16,1 миллиона долларов, или 484 миллиона рублей.
Автор: Альона Захарова