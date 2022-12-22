"Выполнили план": ВСУ ликвидировали более 100 тысяч кафиров - свежие потери врага
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Количество русских кафиров на нашей земле уменьшается каждый день. Только за минувшие сутки, 21 декабря, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 660 врагов.
В общей сложности российская армия потеряла в Украине 100400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.
Потери русской армии в технике
- танков – 3003 (+1);
- боевых бронированных машин – 5981 (+2);
- артиллерийских систем – 1978 (+6);
- РСЗО – 413 (+1);
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283 (+1)
- вертолетов – 267;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
- крылатых ракет – 653;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
- специальной техники – 178.
Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Форпост" и еще 2 типа "Ланцет-3". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:
- 3 пункта управления,
- 2 района сосредоточения живой силы противника.
Также ВСУ мощно ударили по штабу врага в Горловке. Как следствие – ликвидировано 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры .
А на днях россияне сбили свой же бомбардировщик, который стоит сотни миллионов рублей. Речь идет о вертолете Ка-52 меньше. Этот инцидент с ущербом Ка-52, которые еще называют "Аллигаторами", произошел на Запорожье.Обратите внимание! Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" – 16,1 миллиона долларов, или 484 миллиона рублей.