Уже более 101 тысячи: потери врага на 24 декабря

24 декабря 2022, 09:41
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Источник:

Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Россияне не остановили наступление на Украину, поэтому ВСУ продолжают громить захватчиков. Так, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 480 оккупантов.

Общие боевые потери России по состоянию на 24 декабря составляют 101 430 военных. Отметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев.

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Потери врага на 24 декабря

  • танков – 3006 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5994 (+8) единицы,
  • артиллерийских систем – 1988 (+4) единиц,
  • РСЗО – 418 (+4) единиц,
  • средств ПВО – 212 (+0) единиц,
  • самолетов – 283 (+0) единицы,
  • вертолетов – 267 (+0) единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8),
  • крылатых ракет – 653 (+0),
  • кораблей/катеров – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5) единиц,
  • специальной техники – 178 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.


Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ

Как ВСУ мощно уничтожают врага

  • 19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих России.
  • 22 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 бойцов противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
  • Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбивание 9 вражеских БПЛА разных типов.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.
Автор: Софія Ковнір