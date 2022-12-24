Уже более 101 тысячи: потери врага на 24 декабря

09:41

Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Россияне не остановили наступление на Украину, поэтому ВСУ продолжают громить захватчиков. Так, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 480 оккупантов.