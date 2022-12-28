Более 500 бойцов и десятки машин оккупантов: свежие потери врага по состоянию на 28 декабря

Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 103 770 захватчиков.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 550 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время ожесточенных боев. Так что существует вероятность, что реальная статистика потерь врага гораздо больше.

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Потери российской армии в технике

танков – 3017;

боевых бронированных машин – 6037;

артиллерийских систем – 1999;

РСЗО – 418;

средств ПВО – 212;

самолетов – 283;

вертолетов – 267;

крылатых ракет – 653;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1707;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4660;

специальной техники – 179.



Актуальные потери врага по состоянию на 28 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ продолжают эффективно выполнять свою работу

В утренней сводке от 28 декабря Генштаб подтвердил успешность огневого поражения по позициям врага в районе Чаплинки Херсонской области. Украинские военные 26 декабря смогли ликвидировать 50 оккупантов.

А вот за минувшие сутки приложились к приросту данных статистики потерь врага ракетчики и артиллеристы. Они поразили:

пункт управления;

7 районов скопления живой силы и техники;

2 склада с боеприпасами;

важный военный объект врага.

Интересно, что во временно оккупированном Крыму тоже беспокоятся о приросте этих данных. По имеющейся информации, в Севастополе активно агитируют местных, чтобы те подписывали контракт с вооруженными силами России. Так что количество погибающих за воплощение извращенных мечтаний Путина может возрасти.

ВСУ отбили ряд атак на Донбассе

В ведомстве отмечают, что оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском враг пытается улучшить свое тактическое положение.

Кроме того, Силам обороны за минувшие сутки удалось отбить ряд атак. Их зафиксировали в районах Площанки и Червонопоповки на Луганщине, а также Спорного, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Андреевки, Клещиевки, Авдеевки, Водяного, Марьинки, Победы, а также Золотой Нивы Донецкой области.