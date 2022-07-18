Враг потерял еще 150 бойцов: новые потери русской армии в Украине
18 июля 2022 , 09:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины по состоянию на 18 июля ликвидировали 38,5 тысячи врагов. Только за сутки "на концерт Кобзона" отправились 150 захватчиков.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что цифры – ориентировочные. Ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
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Потери врага в технике
- россияне потеряли 1687 танков (за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 3 из них);
- боевых бронированных машин – 3886 (+7 единиц);
- артиллерийских систем – 849 (+3 единицы);
- реактивных систем залпового огня – 248 единиц;
- средств ПВО – 113 (+3 единицы);
- самолетов – 220 единиц;
- вертолетов – 188 единиц;
- дронов – 690 (+2 единицы);
- крылатых ракет – 166 единиц;
- кораблей и катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2753 (+7 единиц);
- специальной техники – 70 (+2 единицы).
Кстати, больше всего потерь за минувшие сутки российская армия понесла на Бахмутском направлении.
Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба
Что происходит на фронте
- На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ продвинуться в сторону границы с россией.
- Вражеское войско пыталось вести штурм у Григоровки на Донецком направлении. Активные бои там все еще продолжаются. В то же время штурмовые действия недалеко от Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки украинские защитники уже отбили.
- На Бахмутском направлении враг штурмовал Новолуганское, Семигорье и Углегорскую ТЭС. Успеха оккупанты не получили, так что были вынуждены отойти.
- Суетились захватчики и возле Каменки, Новомихайловки и Угледара. ВСУ свели все попытки штурма на нет, поэтому россияне с потерями отошли.
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