ВСУ уже уничтожили более 89 тысяч оккупантов: потери врага на 1 декабря

Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 89 440 российских оккупантов. Наши защитники продолжают наносить огромные потери захватчикам.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Обратите внимание Потери врага на 30 ноября

Потери оккупантов в Украине

Танков – 2915 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 210 (+0) единиц,

самолетов – 280 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) единица,

специальной техники – 163 (+0).



Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ