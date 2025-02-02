УКР РУС
2 февраля 2025, 07:23
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Уничтожено около 1320 оккупантов и техника россиян: потери врага на 2 февраля

Дарья Смородская

В Украине продолжается захватническая война, начатая Россией. Враги не оставляют намерений захватить часть территории, но несут значительные потери на поле боя.

Российская армия теряет солдат и технику на всех участках фронта, ведь ей противодействуют Силы обороны ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 840 360 (+1320) человек,
  • танков – 9 908 (+6),
  • боевых бронированных машин – 20 667 (+14),
  • артиллерийских систем – 22 538 (+45),
  • РСЗВ – 1 267 (+1),
  • средств ПВО – 1 050 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99),
  • крылатых ракет – 3 054 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 709 (+80),
  • специальной техники – 3 729 (+2).