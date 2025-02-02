Уничтожено около 1320 оккупантов и техника россиян: потери врага на 2 февраля

В Украине продолжается захватническая война, начатая Россией. Враги не оставляют намерений захватить часть территории, но несут значительные потери на поле боя.

Российская армия теряет солдат и технику на всех участках фронта, ведь ей противодействуют Силы обороны ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли: