2 февраля 2025, 07:23
Уничтожено около 1320 оккупантов и техника россиян: потери врага на 2 февраля
В Украине продолжается захватническая война, начатая Россией. Враги не оставляют намерений захватить часть территории, но несут значительные потери на поле боя.
Российская армия теряет солдат и технику на всех участках фронта, ведь ей противодействуют Силы обороны ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли:
- личного состава – около 840 360 (+1320) человек,
- танков – 9 908 (+6),
- боевых бронированных машин – 20 667 (+14),
- артиллерийских систем – 22 538 (+45),
- РСЗВ – 1 267 (+1),
- средств ПВО – 1 050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 793 (+99),
- крылатых ракет – 3 054 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 709 (+80),
- специальной техники – 3 729 (+2).