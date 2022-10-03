Еще 320 оккупантов отправились к Кобзону: потери врага по состоянию на 3 октября

3 октября 2022 , 09:10
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Наши военные продолжают уменьшать численность российской армии. За прошедшие сутки армия России сократилась на 320 захватчиков.

О свежих потерях врага рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что с начала вторжения России "вторая армия мира" потеряла уже 60 430 бойцов.

Важно ВСУ отбили атаку возле Бахмута и уничтожили российскую авиацию: карта боевых действий 3 октября

Вместе с тем враг за сутки не досчитался 1 самолета и 1 вертолета.

Общие боевые потери противника составили:

  • личного состава – примерно 60 430 (+320) человек;
  • танков – 2 380 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;
  • артиллерийских систем – 1 405 единиц;
  • РСЗО – 338 (+1) единиц;
  • средств ПВО – 176 единиц;
  • самолетов – 265 (+1) единиц;
  • вертолетов – 228 (+1) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня –  1026 (+11) единиц;
  • крылатых ракет – 246 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) единиц;
  • специальной техники – 131 единица.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Как прошли сутки на фронте

Враг по-прежнему продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные территории. Однако планы оккупантов разрушают наши защитники.

Оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

Достижения наших защитников за сутки

В Запорожской области ВСУ поразили личный состав и военную технику противника, в частности:

  • один район сосредоточения личного состава,
  • 3 склада с боеприпасами,
  • более 20 единиц вооружения и военной техники,
  • 1 зенитный ракетный комплекс С-300.

В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Заметьте – Зеленский отреагировал на новые успехи ВСУ: смотрите видео

 

 

Автор: Альона Захарова