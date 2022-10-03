Еще 320 оккупантов отправились к Кобзону: потери врага по состоянию на 3 октября

Наши военные продолжают уменьшать численность российской армии. За прошедшие сутки армия России сократилась на 320 захватчиков.

О свежих потерях врага рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что с начала вторжения России "вторая армия мира" потеряла уже 60 430 бойцов.

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Вместе с тем враг за сутки не досчитался 1 самолета и 1 вертолета.

Общие боевые потери противника составили:

личного состава – примерно 60 430 (+320) человек;

танков – 2 380 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;

артиллерийских систем – 1 405 единиц;

РСЗО – 338 (+1) единиц;

средств ПВО – 176 единиц;

самолетов – 265 (+1) единиц;

вертолетов – 228 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;

крылатых ракет – 246 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) единиц;

специальной техники – 131 единица.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Как прошли сутки на фронте

Враг по-прежнему продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные территории. Однако планы оккупантов разрушают наши защитники.

Оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Времовка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

Достижения наших защитников за сутки

В Запорожской области ВСУ поразили личный состав и военную технику противника, в частности:

один район сосредоточения личного состава,

3 склада с боеприпасами,

более 20 единиц вооружения и военной техники,

1 зенитный ракетный комплекс С-300.

В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

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