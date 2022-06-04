Более 31 тысячи ликвидированных кафиров и уничтожена техника: свежие потери врага по состоянию на 4 июня
4 июня 2022 , 11:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам. На 4 июня наши воины ликвидировали около 31 050 захватчиков.
По данным Генштаба ВСУ только за минувшие сутки удалось ликвидировать 100 кафиров. Однако отмечают, что количество ориентировочно, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.
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Статистика потерь врага на 101 день войны
На 4 июня украинские воины ликвидировали и уничтожили:
- личного состава – 31 050 человек;
- танков – 1 376 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 379 единиц,
- артиллерийских систем – 680 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 540 единиц,
- крылатых ракет – 122 единицы,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 единиц,
- специальной техники – 52 единицы.