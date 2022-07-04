Минус 36 200 врагов: свежие потери России в войне

4 июля 2022 , 08:55
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Источник:

Генштаб ВСУ

По состоянию на 4 июля россияне лишились 36 200 военных в войне в Украине. Только за сутки ВСУ уничтожили 230 врагов.

Такие цифры были озвучены в украинском Генштабе. Данные – приблизительные, ведь боевые действия продолжаются.

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Потери врага в технике:

  • танков – 1 589 (+5),
  • боевых бронированных машин – 3 754 (+10),
  • артиллерийских систем – 804 (+3),
  • РСЗО – 246 (+0),
  • средств ПВО – 105 (+0),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 187 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
  • крылатых ракет – 144 (+0),
  • кораблей /катеров – 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 629 (+11),
  • специальной техники – 65 (+1).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Каждый день украинцы уничтожают техники врага на десятки миллионов

Накануне СБУ сообщила, что каждый день украинские военные уничтожают российскую технику и десятки миллионов долларов. Только подразделениями военной контрразведки Службы безопасности уже уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 миллионов в американской валюте. Речь, в частности, о танках и БМП.

Между тем в ГУР Минобороны говорят, что у России есть конфликт между военным руководством и руководителями оборонных предприятий. Ведь перед тем, как доставить поврежденную технику на завод, ее практически полностью разворовывают на детали. Директора в таком виде танки и прочее принимать не хотят.

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Успехи ВСУ по уничтожению вражеской техники

Узнайте в видео, какая ситуация на фронте:

 

Автор: Ірина Пундор