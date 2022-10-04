ВСУ "минуснули" еще 370 оккупантов и 44 танка: потери врага по состоянию на 4 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уже 223 дня полномасштабной войны сдерживают оккупантов, желающих захватить наши территории. Наши защитники уже ликвидировали более 60 800 оккупантов.
В Генштабе ВСУ утром 4 октября отчитались, что в Украине было уничтожено еще 370 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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Общие боевые потери противника составили:
- личного состава – примерно 60 800 человек (+370);
- танков – 2424 единицы (+44);
- боевых бронированных машин – 5018 единиц (+27);
- артиллерийских систем – 1407 единиц (+2);
- РСЗО – 340 единиц (+2);
- средства ПВО – 177 единиц (+1);
- самолетов – 266 единиц (+1);
- вертолетов – 228 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1028 единиц (+2);
- крылатые ракеты – 246 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3823 единицы (+12);
- специальная техника – 131 единица.
Актуальные потери врага по состоянию на 4 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг продолжает идти в атаку
За прошедшие сутки зафиксировали несколько попыток россиян пойти в атаку. Их наши военные отразили вблизи Выимки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки и Терновых Подов.
Кроме того, поражения на фронте лишь умножают ярость врага. За 3 октября он нанес 3 ракетных, а также 12 авиаударов. Что касается использования реактивных систем залпового огня, то ими оккупанты обстреливали более 100 раз.
Известно, что в результате пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Зайцево, Марьинка, а также Бахмут.
Опасаются россияне также наступления сил обороны. Для этого они уже начали минировать пути, которыми могут воспользоваться наши военные на Краматорском направлении. Также из артиллерии, танков и минометов накрывают населенные пункты по всей линии фронта.
Например, на Новопавловском и Запорожском направлениях удары получили более 20 населенных пунктов. В частности, Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное, а также Богоявленка. А вот на Южнобужском – 25.
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