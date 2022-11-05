Еще 600 оккупантов получили горящие туры в ад: потери врага по состоянию на 5 ноября
Россия несет колоссальные потери на поле боя. ВСУ уничтожает сотни оккупантов и десятки единиц разной техники ежедневно. По состоянию на 5 ноября ВСУ ликвидировали уже более 75 тысяч оккупантов.
Только за сутки украинские воины уничтожили 600 врагов. Заметим, что в последнее время ежедневные потери противника выросли. Более того, в Генштабе отмечают, что данные не окончательные, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.
Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ
Потери врага в технике по состоянию на 5 ноября
Танков – 2758 (+8);
боевых бронированных машин – 5601 (+21);
артиллерийских систем – 1776 (+4);
РСЗО – 391 (+0);
средств ПВО – 202 (+1);
самолетов – 277 (+0);
вертолетов – 260 (+2);
БпЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
крылатых ракет – 399 (+2);
кораблей и катеров – 16 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10);
специальной техники – 155 (+0).
Актуальные потери врага по состоянию на 5 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Как и в предыдущие сутки, больше всего потерь у российских оккупантов на Лиманском и Авдеевском направлениях.
ВСУ ликвидировали более десятка "шахидов"
Во время утреннего сведения в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что наши военные сбили 11 иранских "шахидов". Также украинские воздушные силы сбили беспилотник типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты "Калибр".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины поразили:
- 2 пункта управления врага,
- 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- склад боеприпасов,
- 4 других важных военных объекта оккупантов.
У россиян безумные потери
В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что 3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы возле Антоновки Херсонской области:
- ВСУ уничтожили буксир;
- также два плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта.
Более того, ВСУ поразили колонну российских захватчиков, ожидавших переправу в районе Ольговки. Потери там уточняются. Карту боевых действий по состоянию на 5 ноября смотрите по ссылке.
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