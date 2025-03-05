Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Заметим, что общие потери врага уже превышают 880 тысяч личного состава.

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Какие потери в России на 5 марта

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 880 660 (+1 250) человек;
  • танков – 10 256 (+1);
  • боевых бронированных машин – 21 304 (+6);
  • артиллерийских систем – 24 087 (+23);
  • РСЗО – 1 306 (+0);
  • средств ПВО – 1 094 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108);
  • крылатых ракет – 3 085 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84);
  • специальной техники – 3 769 (+1).

Потери врага на 5 марта 2025 года

Потери врага на 5 марта / Инфографика Генштаба