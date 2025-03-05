Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Зауважимо, що загальні втрати ворога вже перевищують 880 тисяч особового складу.

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Які втрати у Росії на 5 березня

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 880 660 (+1 250) осіб;

танків – 10 256 (+1);

бойових броньованих машин – 21 304 (+6);

артилерійських систем – 24 087 (+23);

РСЗВ – 1 306 (+0);

засобів ППО – 1 094 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 849 (+108);

крилатих ракет – 3 085 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39 512 (+84);

спеціальної техніки – 3 769 (+1).

Втрати ворога на 5 березня / Інфографіка Генштабу