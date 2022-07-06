ВСУ ликвидировали уже 36 500 оккупантов: свежие потери врага в войне с Украиной

6 июля 2022 , 08:54
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россиянам на украинской земле приходится совсем не сладко. Они несут безумные потери как личного состава, так и техники.

О свежих потерях врага по состоянию на 6 июля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они составляют уже 36 500 российских захватчиков.

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Потери врага в технике

В Генштабе сообщили, что за последние сутки ликвидировали еще 150 врагов. При этом подсчет усложняется тем, что интенсивность боев очень высока.

ВСУ уничтожили:

  • танков – 1 600 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 789 единиц;
  • артиллерийских систем – 812 единиц;
  • РСЗО – 247 единиц;
  • средства ПВО – 107 единиц;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 единицы;
  • крылатые ракеты – 153 единицы;
  • корабли/катера – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 единиц;
  • специальная техника – 65 единиц.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Украинские воины уничтожают врагов

  • Операторы ССО Украины и дружественное подразделение артиллеристов 5 июля поработали слаженно. Им удалось уничтожить несколько единиц РСЗО "Ураган". Оккупанты завезли их и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. Так готовились обстреливать позиции сил обороны. Но хуже всего, что собирались при этом бить и по мирному населению.
  • А еще по оккупантам бьет наша авиация. Украинские пилоты недавно нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти скоплениях оккупантов на Юге. Тогда уничтожили 29 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 самоходные крупнокалиберные пушки "Пион", 6️ единиц бронированной техники.
  • Уже 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян. Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками.

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Автор: Оксана Княжик