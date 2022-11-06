ВСУ "минуснули" еще почти полсотни оккупантов: потери врага по состоянию на 6 ноября

6 ноября 2022 , 10:18
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Источник:

Генштаб ВСУ

Ежесуточно Россия теряет сотни своих солдат, отмечая позорное поражение на поле боя. Вражеская армия также теряет много техники. По состоянию на 6 ноября ВСУ ликвидировали уже 75 930 оккупантов.

За последние сутки ВСУ уничтожили 490 врагов. Отметим, что эти цифры могут быть даже выше, ведь из-за интенсивности боев считать вражеские потери непросто.

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Потери врага в технике по состоянию на 6 ноября

  • Танков – 2765 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5611 (+10) единиц,
  • артиллерийских систем – 1781 (+5) единица,
  • РСЗО – 391 единица,
  • средства ПВО – 202 единицы,
  • самолетов – 277 единиц,
  • вертолетов – 260 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3) единиц,
  • крылатые ракеты – 399 единиц,
  • корабли /катера – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7) единицы,
  • специальная техника – 155 единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 6 ноября / Фото Генштаб ВСУ

В Генштабе подтвердили предварительные потери кафиров

  • Утром 6 ноября в Генштабе ВСУ сообщили уточненную информацию относительно потерь оккупантов за предыдущие дни. В частности, подтверждено поражение противника на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.
  • В Чулановке в Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань в Запорожье поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил России, в результате чего уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.
  • В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

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Автор: Михайло Гема