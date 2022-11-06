ВСУ "минуснули" еще почти полсотни оккупантов: потери врага по состоянию на 6 ноября
6 ноября 2022 , 10:18Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Ежесуточно Россия теряет сотни своих солдат, отмечая позорное поражение на поле боя. Вражеская армия также теряет много техники. По состоянию на 6 ноября ВСУ ликвидировали уже 75 930 оккупантов.
За последние сутки ВСУ уничтожили 490 врагов. Отметим, что эти цифры могут быть даже выше, ведь из-за интенсивности боев считать вражеские потери непросто.
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Потери врага в технике по состоянию на 6 ноября
- Танков – 2765 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин – 5611 (+10) единиц,
- артиллерийских систем – 1781 (+5) единица,
- РСЗО – 391 единица,
- средства ПВО – 202 единицы,
- самолетов – 277 единиц,
- вертолетов – 260 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3) единиц,
- крылатые ракеты – 399 единиц,
- корабли /катера – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7) единицы,
- специальная техника – 155 единиц.
В Генштабе подтвердили предварительные потери кафиров
- Утром 6 ноября в Генштабе ВСУ сообщили уточненную информацию относительно потерь оккупантов за предыдущие дни. В частности, подтверждено поражение противника на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.
- В Чулановке в Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань в Запорожье поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил России, в результате чего уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.
- В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.
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